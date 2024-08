3e édition de la Course des Vaillants

La Course des Vaillants sera de retour pour une 3e édition le 14 septembre prochain à Cap-Saint-Ignace. Quatre parcours seront offerts aux participants, soit le 3, 5, 10 et 15 km se déroulant dans des secteurs boisés et des chemins.

Le stationnement et les départs seront dans la route du Lac-à-Fanny. Les parcours seront adaptés à chaque niveau de participants. Des bénévoles assureront le bon déroulement de l’activité et des points de ravitaillement seront prévus pour les deux plus longs parcours. Le site sera accessible à compter de 8 h, s’en suivront les départs respectifs par la suite. L’événement est avant tout familial et convivial. Il est organisé par le Service des loisirs de la municipalité avec l’aide de collaborateurs. En cas de pluie, il est remis au lendemain 15 septembre 2024.

Dès maintenant, les coureurs ou marcheurs désireux de participer à la Course des Vaillants pourront le faire via le site Internet ou la page Facebook de Cap-Saint-Ignace, et ce, jusqu’au 13 septembre 18 h. Le parcours de 3 km est gratuit pour tous. Le coût pour les autres courses est de 20 $, sauf pour les étudiants (13 à 20 ans) qui payeront 10 $ pour le 5 et 10 km et les personnes de 16 à 20 ans qui payeront 10 $ pour le 15 km. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec l’administration capignacienne par téléphone ou sur les réseaux sociaux. (LOB)