50e anniversaire de l’école secondaire de Saint-Paul : un événement réussi

Récemment, l’école secondaire de Saint-Paul a célébré ses 50 d’histoire. Des gens de toutes les générations (de quelques mois à plusieurs décennies) et de toutes les municipalités s’étaient donnés rendez-vous pour souligner cet événement historique.

Dans le cadre de cette journée où rires, émotions, discussions et échanges amicaux étaient à l’avant-plan, les participants ont pu partager un brunch à la cafétéria, participer à un tournoi de volley-ball au gymnase, revisiter leur école et y découvrir de nouveaux locaux, dont les classes-musées aménagées par les élèves et les locaux « Salon Rose & Chocolat » et « Chic Caverne », admirer l’exposition de photos à la bibliothèque, discuter avec les représentants des municipalités et les exposants agro-alimentaires qui tenaient des kiosques, déguster des hot-dogs préparés par des élèves actuels et même se faire maquiller.

Alors que des amis de longue date s’affrontaient au baby-foot, d’autres se retrouvaient, sur « leur banc », afin d’y échanger d’innombrables souvenirs. Cette journée de commémoration a permis à tous de constater que le sentiment d’appartenance à l’école secondaire de Saint-Paul perdure au-delà du temps, du lieu de résidence et du parcours de vie de chacun.