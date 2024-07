60 ans pour la Coop et 3 pour le Chocolat Favoris

Le Magasin Coop IGA Extra de Montmagny fêtera son 60e anniversaire et le 3e du Chocolat Favoris lors d’un événement familial qui se déroulera dans le stationnement du commerce le 14 juillet prochain de 11 h à 16 h. Sur place, il y aura les stations « D’la bouffe pour tous », « J’ai Soueff dans d’jeule» et « On s’amuse en masse ». Il y aura aussi des camions de rue, des breuvages, du maquillage, des jeux gonflables, de l’animation musicale, des mascottes, etc. Parmi tous les participants à l’activité des tirages seront effectués, gracieuseté de Canadian Tire, Famille Grandisson. Toutes les contributions volontaires amassées seront remises à l’organisme « Bal en rose ». (LOB)