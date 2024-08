Les Magnymontois(es) sont invités à modifier leurs habitudes environnementales

La collecte des matières organiques étant étendue à l’ensemble du territoire de Montmagny depuis le 8 août dernier, il n’y aura donc plus de collectes de résidusverts spécialement dédiées au secteur rural. Désormais, tous les citoyen(ne)s doivent prendre l’habitude de déposer leurs résidus verts dans leur bac brun qui est ramassé chaque semaine, d’avril à novembre

Le calendrier annuel des collectes a été modifié en conséquence et peut être consulté sur le site Internet de la Ville de Montmagny. Des copies papier sont aussi disponibles à l’hôtel de ville et au garage municipal.

De plus, consciente que le printemps et l’automne sont des périodes propices au nettoyage des terrains et des platebandes, la Ville maintient toutefois ses collectes spéciales de résidus verts qui sont effectuées aux deux semaines durant les mois de mai, juin, octobre et novembre.

Rappelons que les résidus verts doivent être mis dans des sacs de papier compostables s’ils ne sont pas déposés dans les bacs bruns, car aucun sac de plastique ne sera ramassé. Les sacs de papier compostables acceptés sont en vente chez plusieurs commerces magnymontois et facilement repérables grâce à des étiquettes d’identification. (LOB)