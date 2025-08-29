90 000 $ pour les travailleurs de rang, la santé et les familles

Avantis Coopérative annonce que sa quatrième édition de la campagne Coopère-Don au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille a amassé un montant de 90 000 $ entre le 1er mai et le 15 juin dernier. Les 25 centres de rénovation, les 10 centres de machinerie et le secteur agricole ont été sollicités afin de participer à cette collecte de fonds. Au cours de la période, une partie des profits récoltés sur des produits ciblés, ainsi que diverses initiatives comme le don en ligne, la vente de vêtements aux couleurs de la campagne et le don par retenue salariale pour les coéquipiers ont permis d’amasser le montant. 25 000 $ seront remis spécifiquement pour les travailleurs de rang régionaux alors que le reste sera réparti entre différents organismes sur le territoire couvert par Avantis Coopérative.

« Nous avons fièrement dépassé notre objectif ambitieux de 85 000 $. Soutenir nos communautés est au cœur de notre mission et la cause des travailleurs de rang nous est particulièrement chère, en raison des 3 000 producteurs agricoles membres propriétaires d’Avantis. Il est essentiel pour nous de faire notre part pour leur santé mentale », a souligné le président d’Avantis Coopérative, Frédéric Martineau.