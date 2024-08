Vos légumes, du caveau aux petits pots!

À chaque printemps, des dizaines de producteurs locaux s’activent dans les champs afin de pouvoir mettre en kiosque le moment venu des aliments frais, nutritifs et sains, sans transformation génétique. Certains possèdent la certification de produits biologiques, d’autres tentent de l’obtenir. Mais saviez-vous qu’il est possible de déguster ces fruits et légumes locaux à longueur d’année ? Il suffit de maitriser les procédés de conservation et la magie opère, fraîcheur garantie!

L’escapade Du caveau aux petits pots est un événement présenté le 14 septembre au Musée de la Mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. Une vingtaine de personnes pourront vivre une immersion dans le monde de Joanie Lévesque, médiatrice culturelle au Musée, présentateur de l’événement, et Julie Aubé, auteure, nutritionniste, communicatrice en alimentation de proximité, qui a décidé d’établir ses pénates sur une ferme de Saint-Roch-des-Aulnaies en 2019.

« Le rôle du Musée est de faire un lien entre les objets de la collection qui sont principalement des témoignages et le grand public. J’invite les gens à venir prendre connaissance de ce que nos ancêtres ont vécu par le passé et à s’inspirer de leur savoir dans le cadre de l’escapade Du caveau aux petits pots. Dans ce cas, notre objet de collection c’est le caveau », rapporte Mme Lévesque.

Cet endroit a été découvert et restauré lors de fouilles archéologiques dans les années 1990. Ce bâtiment servait à la conservation des aliments. « À l’époque, les gens n’avaient pas de frigo ou de congélateur. Ils n’avaient pas d’électricité et devaient faire preuve d’imagination pour la conservation des aliments. Il y avait le cannage, la salaison, on fumait aussi les viandes. Il y avait aussi une place où on congelait les viandes alors que l’abattage se faisait en octobre quand la saison devenait plus froide », explique la médiatrice.

Elle ajoute d’ailleurs que l’été, il se mangeait peu de viande car c’était la période de l’abondance, de la cueillette des petits fruits, celle des récoltes dans les jardins, les vergers. « Comme on voulait en consommer à l’année, il fallait créer des glacières abritant des blocs de glace qui étaient conservés, isolés par des rangées de bran de scie, matériel qui servait pour isoler les murs des habitations. »

Quant au caveau à légumes, il se situait dans un endroit ombragé, creusé en partie, recouvert de terre afin de maintenir une température ambiante oscillant entre 3 et 5 degrés, soit celle d’un réfrigérateur d’aujourd’hui.