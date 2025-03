Bouger pour la santé mentale

La Ville de Montmagny, en collaboration avec le Trait d’union et L’Ancre, organisait, à la place Montel le 13 mars dernier, une activité pour souligner la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Rappelons qu’il s’agit d’une journée instaurée à la date à laquelle la pandémie avait été déclarée au Québec en 2020 qui vise à mettre en lumière l’importance de prendre soin de sa santé mentale.

Pour l’occasion, les deux organismes étaient sur place pour parler de leurs services et offrir une boisson chaude aux participants.

L’entraineuse et instructrice, Myriam Fortin, était également présente pour une démonstration de Pound, une discipline qui mélange danse, cardio et baguette de batterie. Les participants ont donc pu suivre ses indications pour bouger au rythme de quelques chansons.

L’activité a également été le moment de dévoiler la fresque collective qui avait été réalisée en collaboration avec l’artiste Chantal-Jane Garant et plusieurs organismes dans les dernières semaines. La batterie géante représente les sept astuces pour se recharger et prendre soin de sa santé mentale, soit agir, ressentir, s’accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens.