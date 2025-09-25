Clinique de passeport le 15 octobre

Le député de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, organise de nouveau une clinique de passeport qui vise à faciliter le processus de demande de passeport pour les citoyens de la région. L’événement de Montmagny sera le 15 octobre de 16 h à 20 h au pavillon communautaire Espace citoyen.

Les cliniques sont ouvertes aux gens de tous âges. Des bénévoles seront sur place pour répondre aux questions des citoyens ainsi qu’un photographe professionnel pour la prise de photos.

« Depuis 2015, nous avons le plaisir de vous accompagner dans vos démarches de voyage. Année après année, nous avons amélioré l’organisation et le traitement des dossiers pour rendre votre visite simple, agréable et efficace. Nous avons déjà aidé des centaines de familles, de jeunes et de résidents de la région à préparer leurs passeports pour vivre des expériences mémorables à l’étranger, et nous sommes heureux de continuer cet automne », a déclaré M. Généreux.