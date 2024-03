Conservationdes milieux humides: L’AF2R dépasse son objectif

La deuxième phase du projet de conservation volontaire des milieux humides du bassin versant de la rivière Trois-Saumons de la MRC de L’Islet, réalisée par l’Association forestière des deux rives (AF2R) en collaboration avec l’Organisme des bassins versants (OBV) de la Côte-du-Sud et plusieurs partenaires, se termine avec un excellent bilan.

L’AF2R visait à recruter dix propriétaires participants et qu’au moins huit d’entre eux signent une entente de conservation volontaire, un objectif qu’elle a dépassé. Avec le succès de la première phase et l’intérêt manifesté par d’autres propriétaires de la région, l’AF2R a décidé de poursuivre le projet. La phase II s’adressait également aux propriétaires de milieux humides des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase-de-L’Islet. En cartographiant les lieux et analysant les données récoltées, l’AF2R a sélectionné les milieux humides à fort potentiel. Dans le cadre de leurs sorties terrain, les spécialistes ont observé un nombre impressionnant d’espèces dans les tourbières, les cédrières, les marécages et les étangs des différentes propriétés.

« Par ce projet, nous avons eu la chance d’accéder à des propriétés magnifiques où la biodiversité abonde. Je comprends l’amour des propriétaires pour leur terrain! Notre rôle est de cultiver et d’alimenter ce sentiment pour perpétuer la santé et la conservation de nos milieux naturels. » affirme Camille Langlois, chargée de projets en milieux naturels à l’Association forestière des deux rives. Grâce à un cahier personnalisé conçu à l’automne et comprenant les données biologiques recueillies lors des inventaires, l’AF2R souhaite améliorer les connaissances des participants et les sensibiliser en vue de protéger l’intégrité écologique de leur milieu, tout en préservant les services environnementaux et économiques qu’ils leur rendent.

En tout, les deux phases du projet (2021-2022 et 2023-2024) ont permis de sensibiliser et engager 17 propriétaires dans la protection de leurs milieux naturels; protéger environ 360 ha milieux naturels dont 220 ha de milieux humides, répertorier 169 espèces floristiques, 42 espèces d’oiseaux, 9 espèces d’amphibiens et de reptiles et 10 espèces de mammifères, en plus de 5 espèces exotiques envahissantes dont la renouée du Japon.

Cette initiative était prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. (LOB)