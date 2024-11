Des animaux robotisés à l’Hôpital de Montmagny

Le Restaurant Lafontaine de Montmagny a fait un don d’environ 1 500 $ à l’Hôpital de Montmagny pour l’achat de sept petits animaux robotisés et interactifs. Ces derniers servent à stimuler et à briser l’isolement des personnes atteintes de troubles cognitifs qui nécessitent des soins médicaux. « Nous avons tous des aînés qui nous tiennent à cœur, et nous souhaitons leur procurer du bonheur et du réconfort », expliquent les propriétaires du restaurant, Bianca Bernier et Martin Desroches.

Les animaux robotisés ont été conçus par l’entreprise québécoise Eugeria et ils interagissent avec le toucher et le déplacement du patient en reproduisant le comportement d’un animal de compagnie. Le département de la médecine-chirurgie compte désormais trois chats, deux chiots et deux oiseaux. Un peu comme la zoothérapie, ces petits animaux robotisés offrent alors une médecine douce favorisant la proximité, le contact réconfortant tant au niveau physique que psychologique.

Sur la photo, Martin Desroches et Bianca Bernier, propriétaire du restaurant, Élizabeth Desroches, coordonnatrice à la gestion des lits, Dany Chouinard, infirmier en chef, Lilietis Ruano Perez, infirmière auxiliaire, Myriam Mercier et Line Pruneau, infirmières, Ann-Sophie Pelletier, coordonnatrice en travail social et Cindy Duguay, gestionnaire de la médecine-chirurgie.