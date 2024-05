Des bacs bruns partout dans la MRC de Montmagny

Après Berthier-sur-Mer et la Ville de Montmagny, c’est au tour du reste de la MRC de Montmagny d’emboîter le pas avec les neuf autres municipalités, soit Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panet, Lac-Frontière, Saint-Just-de-Bretenières et Isle-aux-Grues (à confirmer).

Ce service sera implanté cet automne et chaque municipalité aura son propre fonctionnement pour la distribution des bacs bruns et de l’horaire. Notons que les municipalités de Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul-de-Montminy et Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud sont déjà desservies par la MRC de Bellechasse.

Chaque municipalité sera responsable d’annoncer à ses citoyens la date de distribution des bacs sur son territoire ainsi que l’horaire de collecte.

L’achat de ces bacs, d’une capacité de 240 litres, a été effectué par le regroupement de l’Union des municipalités du Québec pour assurer un meilleur coût possible. (LOB)