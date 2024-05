Grâce à un partenariat éducatif entre la MRC de Montmagny et le Lycée Professionnel de la Provence Verte à St Maximin en France, des élèves provenant de l’autre côté de l’océan ont passé quelques jours dans la région de Montmagny dans le cadre d’un séjour immersif.

En avril 2022, des enseignants français spécialisés dans les services à la personne et l’agriculture ont visité Montmagny. En retour, en avril 2023, Mme Lola Vidal, agente en mobilité internationale à la MRC de Montmagny, accompagnée d’une délégation de la MRC s’était rendue en France pour faire un séjour exploratoire.

En avril dernier, Mme Vidal a conduit un groupe de 19 enseignants et élèves des CFP L’Envolée et de Saint-Anselme en France pour des stages exploratoires. Depuis la fin avril, ce sont maintenant les élèves de la France qui visitent la région.

Pour maximiser l’efficacité de l’accueil et de l’organisation, les échanges de 2024 ont été structurés en trois groupes thématiques accueillis à des dates différentes. Du 22 au 28 avril, le groupe spécialisé en cuisine a été le premier à bénéficier de cette expérience, suivant un stage au restaurant La Marmite du CFP l’Envolée. Le groupe santé, composé d’une enseignante et de cinq élèves, était dans la région jusqu’au 13 mai. Ils font un stage exploratoire varié, traversant différents sites à travers la MRC de Montmagny. Finalement, du 8 au 17 mai, le groupe agriculture a été accueilli avec des stages planifiés dans diverses exploitations agricoles du territoire.

« Ce partenariat illustre notre engagement envers l’ouverture internationale et le développement professionnel des jeunes au bénéfice de ces derniers et de nos entreprises. Il témoigne de notre volonté de construire des ponts entre les cultures et les systèmes éducatifs, enrichissant ainsi les parcours professionnels et personnels des participants des deux côtés de l’Atlantique », affirme Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny.