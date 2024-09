Des liens intergénérationnels inoubliables

La garderie Les Petites libellules et la Résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue ont vécu leur dernière activité intergénérationnelle le 27 août dernier.

Depuis le printemps dernier, une rencontre mensuelle a eu lieu entre 13 aînés et 5 enfants. C’est en se sucrant le bec, en dansant, en jardinant, en cuisinant, et en riant que petits et grands ont pu partager six moments uniques et divertissants.

Comme la garderie de madame Sylvie Grenier ferme ses portes à la fin du mois d’août, les enfants encore présents ont peint une cabane d’oiseaux qu’ils ont offerte à la résidence pour clore ces magnifiques rencontres.

De plus, d’autres paires intergénérationnelles ont été créées au printemps et reprendront leurs rencontres mensuelles dans les prochaines semaines, et ce, partout au sud de MRC de L’Islet et de Montmagny. Faire se croiser des générations et développer entre elles des liens permettent à tous les participants de se sensibiliser aux réalités des autres.

Réalisée avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés, cette activité permet d’encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnels. (LOB)