Des livres pour les élèves de Monseigneur-Sirois

Le Club Richelieu annonce avoir remis un montant de 500 $ à l’enseignante Mélanie Bélanger de l’École primaire Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace pour une initiative encourageant la lecture chez ses élèves. En effet, le don servira à remettre pour Noël un chèque-cadeau de 20$ de la Librairie Livres-en-tête à chacun de ses élèves de 3e année. Ces derniers pourront choisir celui de leur choix et devront faire une présentation de leur livre devant la classe au retour du congé des Fêtes.

Sur la photo, Christian Drapeau, vice-président aux œuvres du Club Richelieu, remet le chèque à Mme Bélanger.