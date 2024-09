Des tuiles revalorisées

Les quelque 7 500 tuiles usagées, qui couvraient la surface multifonctionnelle du parc Récréatif de Montmagny, ont été réutilisées par près de 60 citoyen(ne)s et organismes locaux. Que ce soit pour réaliser une petite surface de « dek » hockey ou encore pour couvrir le plancher dans un sous-sol, un patio ou une entrée de cave, les utilisations sont nombreuses et variées. La Ville a aussi réutilisé une centaine de carreaux pour certains usages au camp de jour. En plus de détourner des matières de l’enfouissement en les revalorisant, la vente des tuiles usagées, au coût de 0,50$/unité, a généré un revenu de plus de 3 500 $ qui pourra être réinvesti dans les infrastructures municipales.