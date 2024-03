Fermeture de l’École primaire de Sainte-Apolline?

À la suite de la période d’inscriptions qui se terminait le 1er mars dernier, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud annonce qu’il devrait placer l’École primaire de Sainte-Apolline en période de transition pour l’année 2024-2025. En effet, le nombre d’élèves inscrits lors de l’année scolaire pour le groupe de 4e-5e-6e année est de six alors que le minimum pour maintenir les services est de six.

Une assemblée de consultation publique et d’information concernant l’année de transition et le projet de modification des services éducatifs préscolaire et primaire se tiendra le mardi 2 avril prochain à 19 h à l’école primaire de Sainte-Apolline. Tous les citoyens et les élus sont invités à y assister.