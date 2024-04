Nettoyons Montmagny pour le Jour de la Terre

Le Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny invite la population à prendre part à un « grand ménage du printemps » le dimanche 21 avril prochain. L’objectif est de ramasser le plus de détritus possible. Cette initiative citoyenne, proposée par Annie Beaumont, vise à mobiliser le plus grand nombre de personnes possible dans une action environnementale qui s’inscrit en marge du Jour de la Terre.

Deux secteurs sont principalement visés pour ce grand ménage, soit celui du parc Récréatif et du terrain multisport Laprise et celui de la Promenade du Bassin et du Jardin des souches. Les citoyens sont donc invités à se rendre à l’un des sites entre 10 h et midi le dimanche 21 avril. Il n’est pas obligatoire d’être présent durant les deux heures entières. Chacun est libre de donner le temps désiré, selon ses disponibilités. Sur place, des sacs seront mis à leur disposition pour récolter les déchets et il est fortement recommandé de porter une paire de gants et de revêtir des vêtements appropriés pour cette activité. Question d’avoir un aperçu du nombre de participants pour planifier la répartition du matériel et des bénévoles, les citoyens peuvent signifier leur intérêt à prendre part à ce « grand ménage du printemps » en remplissant un formulaire d’inscription disponible sur le site web de la Ville de Montmagny.

« Multiplié par la force du nombre, le simple geste de ramasser un déchet peut avoir tout un impact dans notre milieu de vie. C’est aussi une belle occasion de sensibiliser petits et grands à des enjeux environnementaux qui nous touchent collectivement », affirme Bernard Gaudreau, président du Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny.

Source : Ville de Montmagny.