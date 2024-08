Amorcés au début juin et complétés à plus de 50 %, les travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la 3e Avenue Nord à Montmagny vont bon train. Ce chantier majeur, réalisé entièrement à l’interne avec l’appui de sous-traitants régionaux, occasionnera toutefois la fermeture complète d’une portion de la route 132 (boulevard Taché Ouest) et ce, pour une durée d’au moins deux semaines. L’accès aux commerces sera tout de même conservé en tout temps, jusqu’à l’approche de l’intersection 3e Avenue/boulevard Taché Ouest.

Pour faciliter la vie des citoyens tout comme celle des camionneurs et des touristes, un détour sera mis en place et empruntera le chemin des Poirier, la 6e Avenue, la 4e Rue et l’avenue Ste-Brigitte Sud. La Ville de Montmagny compte sur la collaboration de l’ensemble des usagers de la route et les invite à planifier leurs déplacements en conséquence. (LOB)