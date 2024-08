Amorcés au début juin et complétés à plus de 50 %, les travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la 3e Avenue Nord à Montmagny vont bon train. Ce chantier majeur, réalisé entièrement à l’interne avec l’appui de sous-traitants régionaux, occasionnera toutefois la fermeture complète d’une portion de la route 132 (boulevard Taché Ouest) dans les prochains jours, et ce, pour une durée d’au moins deux semaines. L’accès aux commerces sera tout de même conservé en tout temps, jusqu’à l’approche de l’intersection 3e Avenue/boulevard Taché Ouest.

Pour faciliter la vie des citoyens tout comme celle des camionneurs et des touristes, un détour sera mis en place et empruntera le chemin des Poirier, la 6e Avenue, la 4e Rue et l’avenue Ste-Brigitte Sud. La Ville de Montmagny compte sur la collaboration de l’ensemble des usager(-ère)s de la route et les invite à planifier leurs déplacements en conséquence.

Des travaux pour mieux faire face aux changements climatiques

Les évènements météorologiques nous apportant de grandes quantités d’eau en peu de temps étant de plus en plus fréquents, les travaux effectués permettront de mieux faire face à ces phénomènes puisque désormais, les eaux usées et pluviales transigeront par des réseaux séparés ayant des diamètres mieux adaptés aux nouvelles réalités climatiques.

Outre le remplacement de conduites, les travaux comprennent également le déplacement de feux de circulation, la réfection de la chaussée et de nouveaux aménagements pour favoriser la mobilité active. Ils cadrent d’ailleurs parfaitement avec le désir de la Ville d’être soucieuse de l’incidence de ses actions et de ses décisions sur l’environnement, et de promouvoir la santé durable auprès de ses citoyen(ne)s, comme mentionné dans sa Réflexion stratégique 2020-2025.

Rappelons que les travaux réalisés dans le secteur ouest de la ville, qui devraient se terminer vers la fin octobre, sont estimés à près de 2,6 millions $ et bénéficient d’une subvention de 1 435 450 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par l’entremise du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).