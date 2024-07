Le 21 mai dernier avait lieu le gala de fin d’année du Centre d’éducation des adultes de Saint-Paul. À cette occasion, les efforts et l’implication de trois élèves du centre ont été soulignés. Il s’agit de Mme Ginette Fournier ainsi que

MM. Alexandre Lessard et Mario Jr Facundo. Ces élèves se sont démarqués par leur bienveillance, leur engagement et leurs réalisations, et ce, tout au long de l’année scolaire. (LOB)