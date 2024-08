Ghislain Simard quitte CIQI FM

Ayant relancé la radio à Montmagny, Ghislain Simard quitte la direction de CIQI FM pour occuper un poste de représentant aux ventes à temps partiel à Rivière-du-Loup. Il avait aussi sous sa responsabilité la station CHOX FM à La Pocatière.

Il a émis ce commentaire : « J’ai le plaisir de vous annoncer que je commence un nouveau poste de représentant aux ventes chez CIEL et CIBM FM à Rivière-du-Loup et que je quitte mes fonctions de directeur général de CIQI FM et CHOX FM. Je tiens à remercier tous mes partenaires, relations d’affaires et surtout tous les employés qui au cours des 13 dernières années m’ont permis de surmonter les nombreux défis que nous avons eu à affronter ensemble pour assurer la pérennité et le succès de ces deux entreprises bien enracinées dans leur milieu. Merci au Groupe Radio Simard de m’avoir appuyé et soutenu, aussi de me permettre de terminer ma carrière en retournant à l’ancien poste que j’ai occupé pendant plus de 20 ans, mais qui sera un peu moins stressant que celui que j’occupais jusqu’à maintenant. Appelons ça une semi-retraite partielle! »

Il conclut : « Le prochain chapitre reposera désormais entre les mains de M. Rémi Beaulieu, qui était déjà impliqué depuis de nombreuses années à CHOX et à CIQI FM et à qui je souhaite la meilleure des chances ».

Cette démarche s’effectue dans le cadre d’une opération d’harmonisation des sept stations propriétés de la famille Simard. (É.M.)