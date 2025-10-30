Il est temps de faire sa demande pour les paniers de Noël

Afin d’aider les familles de Montmagny et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui sont plus démunies à passer un beau temps des Fêtes, des paniers de Noël seront distribués le samedi 20 décembre par le Comité de la famille et des aîné(e)s magnymontois avec l’aide de partenaires du milieu.

Pour en recevoir un, il faut toutefois faire une demande en composant le 418 248-8012 durant les plages horaires suivantes :

• 3 novembre de 13 h à 16 h

• 4 novembre de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h

• 10 novembre de 9 h à 12 h

• 11 novembre de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h

L’attribution des paniers est effectuée par un comité indépendant et que seules les personnes qui auront droit à un panier de provisions seront contactées. La discrétion est assurée.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des paniers de Noël, il est possible de contacter le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.