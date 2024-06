Intégrer les municipalités dans les projets pour personnes aînées

Le 9 mai dernier se tenait la 8e édition du colloque Pour le mieux-être des aînés organisé par le groupe Le Point en santé et en services sociaux, au Centre des congrès de Québec. Lors de cette occasion, la conseillère municipale magnymontoise Gabrielle Brisebois a présenté une conférence sur le Salon de la 2e jeunesse en partenariat avec Steeve Gobeil, intervenant de milieu du programme ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité) au Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet, et Maxime Pichette, organisateur communautaire pour le CISSS Chaudière-Appalaches.

Initiée par Mme Brisebois, cette conférence visait à démontrer l’importance d’inclure les municipalités dans les projets touchant les personnes aînées puisque ces dernières sont des actrices clés dans le déploiement des services de proximité. Elle portait sur le Salon de la 2e jeunesse, un évènement qui s’est déroulé à Montmagny en 2023 et qui visait à rassembler les personnes aînées pour briser l’isolement, les informer des services offerts dans leur environnement et valoriser le vieillissement actif.

Lors de ce salon, un partenariat tripartite s’est développé entre la Ville de Montmagny, le réseau des organismes communautaires et le CISSS Chaudière-Appalaches, ce qui a permis de mieux cerner les besoins des aînés et de reconnaître les forces et les champs d’expertise de chacun des partenaires pour optimiser les services offerts à cette clientèle. C’est ce partenariat et ses avantages qui ont été mis de l’avant lors de la conférence prononcée conjointement par Mme Brisebois et

MM. Gobeil et Pichette.

« À la suite de notre conférence, la directrice générale du Secrétariat des aînés est venue souligner l’excellence de notre exemple de partenariat. Les municipalités ont beaucoup d’outils pour participer au mieux-être des aînés dans nos collectivités et c’était une belle occasion de les faire connaitre pour que d’autres partenariats comme le nôtre se développent partout au Québec », de souligner la conseillère Brisebois en marge de la conférence.

Les trois conférenciers en ont d’ailleurs profité pour annoncer le retour du Salon de la 2e jeunesse en 2024. Son organisation est déjà en cours et les détails entourant l’évènement seront dévoilés prochainement. (LOB)