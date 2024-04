Iris s’implique pour un enfant d’ici

Dans le cadre de la campagne de financement auprès des commerces et entreprises de la région, la clinique IRIS offrira à un enfant de la région une inscription gratuite pour un cours de gymnastique récréative. Cette année, cet enfant est issu d’une famille nouvellement arrivée à Montmagny.

En plus de rencontrer la mission du Club visant à faire bouger le plus d’enfants possibles, cette implication d’IRIS facilitera également l’intégration de toute la famille au sein de la communauté.

Le Club Magny-Gym tient à participer à la vie communautaire, à faire une différence dans la vie des enfants et tenter de leur enseigner de belles valeurs à travers la discipline de la gymnastique telles que la rigueur, la persévérance et le plaisir.

« Nous comptons parmi les partenaires de Magny-Gym depuis quelques années déjà et nous sommes heureux que notre contribution, en plus d’aider cet organisme à maintenir sa cadence et à réaliser ses projets, puisse également profiter à des enfants qui n’auraient peut-être pas eu l’occasion de faire du sport. » mentionne Dr. Jahel St-Jacques, optométriste chez Iris.