La MRC de Montmagny souhaite entendre les aînés

Après le processus de mise à jour de la Politique familiale au printemps dernier, une démarche sera maintenant entreprise afin de mettre à jour de la Politique MADA (municipalité amie des aînés) financée par le gouvernement du Québec. Cette nouvelle mise à jour sera réalisée au cours de l’année 2024. Les consultations publiques débuteront en septembre prochain et la nouvelle mouture de la politique sera lancée vers le mois de mai 2025.

La participation des aînés sera sollicitée au cours de la démarche afin qu’ils partagent leurs visions, de manifester leurs craintes et surtout, de faire connaître leurs besoins. Les détails relatifs aux diverses consultations seront donnés par l’entremise des journaux locaux et via les réseaux sociaux.

Les MRC et les municipalités étant directement touchées par le vieillissement de la population souhaitent réévaluer l’adaptabilité, l’accessibilité et l’utilisation des équipements et infrastructures municipales, repenser et adapter leurs orientations en matière de sécurité et d’urbanisme et finalement, revoir l’accessibilité aux services de santé dans la communauté. La Politique des aînés de la MRC de Montmagny a comme principal objectif d’améliorer la qualité de vie des aînés vivant sur le territoire tout en continuant de reconnaître leur apport essentiel à la vie économique, sociale et communautaire régionale.