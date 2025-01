Le campus de Montmagny du cégep de La Pocatière a célébré ses 30 ans le 17 janvier dernier, soit trois décennies d’impact en éducation et en contribution au développement régional.

Le campus offre présentement les concentrations Régie et techniques scéniques, Sciences humaines, Sciences de la nature, Arts, lettres et communications et, dès l’automne prochain, Acupuncture.

Depuis son inauguration en 1994, le campus de Montmagny a permis à des milliers d’étudiants d’accéder à une éducation de qualité tout en demeurant dans leur milieu. C’est plus de 1 600 étudiants qui ont été diplômés en enseignement régulier.

La population est invitée à une activité portes ouvertes jeudi le 30 janvier de 18 h 30 à 20 h 30, une occasion de découvrir les installations et les programmes offerts.