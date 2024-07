Le Circuit des trois ponts accessible à tous

Déjà très apprécié des adeptes de la marche, le Circuit des trois ponts magnymontois, une boucle d’environ deux kilomètres enjambant les ponts Boulanger, Rivard et Prévost, est maintenant accessible à l’ensemble de la population, sans exception. Au cours des derniers jours, un accès universel a effectivement été aménagé dans le secteur de la rue Paradis, ce qui fait en sorte que les personnes à mobilité réduite ou se déplaçant avec un appareil d’aide à la mobilité peuvent désormais accéder sécuritairement au circuit, et ce, en toute autonomie.

Pour la conseillère municipale du district 5, Mme Sylvie Boulet, ce nouvel accès universel est une belle victoire puisqu’elle espérait depuis quelques années déjà, à la demande de citoyen(ne)s, que cette infrastructure récréative soit adaptée. C’est maintenant chose faite et toute la population est invitée à aller se balader sur le Circuit des trois ponts pour prendre l’air tout en profitant des points de vue exceptionnels qu’il offre sur la rivière du Sud.

« Je suis vraiment heureux de constater que ce simple ajustement améliorera considérablement la qualité de vie de nos citoyen(ne)s vivant avec un handicap. C’est le genre d’améliorations que nous verrons de plus en plus dans nos bâtiments publics et aménagements extérieurs puisque, conformément à notre Politique d’égalité EDI, nous souhaitons être une ville plus inclusive, solidaire et équitable », de conclure le maire de Montmagny, M. Marc Laurin. (LOB)