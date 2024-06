Le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation alloue 5 000$ au projet de l’Atelier Agricole

L’Atelier Agricole de la Ville de Montmagny et de St-Paul-de-Montminy, grâce à un financement du Fonds Jeunesse, s’apprête à lancer un projet ambitieux visant à sensibiliser et éduquer la jeunesse locale à l’importance de la biodiversité et de l’écocitoyenneté.

Du 2 juillet au 2 août 2024, trois modules d’ateliers sur des demi-journées seront proposés aux jeunes participants des terrains de jeux, offrant une expérience éducative immersive et divertissante. Les ateliers prévus incluent la décoration et l’installation de nichoirs d’oiseaux, la construction et l’installation d’hôtels à insectes, ainsi que des séances d’information et de plantation d’une haie brise-vent. Animés par des professionnels expérimentés, ces activités ludiques offriront aux jeunes une opportunité unique de découvrir et d’apprécier la richesse de notre environnement naturel.

Grâce au soutien du Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation, ce projet bénéficie d’une subvention de 5 000$, permettant ainsi de concrétiser une vision d’éducation environnementale et écocitoyenne auprès de la jeunesse, particulièrement durant la période estivale.

L’Atelier Agricole demeure convaincu que l’éducation et la sensibilisation des jeunes à la biodiversité sont des piliers essentiels dans la construction d’un avenir durable. Ce projet offre une opportunité précieuse aux jeunes de poser des gestes concrets en faveur de la préservation de notre environnement.