Les biscuits sourire permettent d’amasser 11 084 $

La campagne de biscuits sourire Tim Hortons a fait de nombreux heureux dans la MRC de L’Islet puisqu’elle a permis d’amasser la somme de

11 084.50 $ qui a été versée pour la première fois à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet.

Durant la semaine du 29 avril au 5 mai, le restaurant Tom Hortons localisé à Saint-Jean-Port-Joli a connu un surplus d’activité au dire des bénévoles qui s’affairaient à décorer à chaque jour ces délicieux biscuits. En plus d’un achalandage accru de personnes qui venaient les acheter et des livreurs qui venaient chercher la précieuse marchandise. De nombreux points de vente ont été installés dans les établissements de santé de la MRC de L’Islet et certains magasins d’alimentation.

Le président de la Fondation, M. Michel Pelletier, a tenu à transmettre les remerciements suivants : « Un gros merci aux copropriétaires de la franchise Tim Hortons, soit Mme Chantale Turcotte et M. Éric Leclerc, au personnel de la succursale, aux bénévoles qui ont fait la décoration des biscuits et surtout à l’ensemble de la population et aux entreprises qui ont soutenu la Fondation par l’achat des biscuits. » Une annonce sera faite prochainement afin de préciser l’affectation de cette somme qui sera entièrement réinvestie dans la MRC de L’Islet pour le mieux-être de sa population.

En terminant, rappelons que la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet existe depuis trente (30) ans. Elle contribue à améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population dans le territoire de la MRC de L’Islet. (LOB)