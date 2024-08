Les contrôleuses routières et contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec arboreront de nouvelles couleurs d’uniformes à partir du 19 août prochain. Ainsi, le vert et le beige utilisés depuis 2002 feront place au bleu-noir.

Le changement de couleur facilitera l’approvisionnement auprès des fournisseurs, ce qui réduira du même coup les délais de fabrication. L’écusson gardera sa forme et ses armoiries actuelles. Également, seule la couleur de fond sera changée. L’identification des véhicules de Contrôle routier Québec (CRQ), en fonction de ce changement, se fera au fur et à mesure qu’ils seront remplacés en raison de leur désuétude. Or, tous les anciens uniformes seront récupérés de façon écoresponsable et sécuritaire.