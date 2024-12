Les propriétaires de chien magnymontois invités à renouveler leur licence

Les propriétaires de chien magnymontois sont invités à acheter ou renouveler la licence annuelle de leur fidèle compagnon. La licence donne droit à des rabais dans plusieurs commerces de la ville, soit à l’Animalerie Montmagny, au centre de rénovation Avantis Montmagny, chez Nutrition animale Belgirard, à l’Hôpital vétérinaire Montmagny et au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

La licence vise à faciliter la gestion de la population canine, à aider à retracer plus rapidement un chien perdu et à financer les programmes de contrôle des animaux errants et de sensibilisation aux nuisances. Rappelons qu’il s’agit d’une obligation provinciale.

Pour payer sa licence 2025 et obtenir les rabais offerts, il suffit de se présenter à la réception de l’hôtel de ville de Montmagny.