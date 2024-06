Mireille Thibault et Anik Briand élues au provincial

Mireille Thibault, directrice générale du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et Anik Briand, directrice générale de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, ont été élues au comité communication du Réseau des SADC et CAE parmi les 67 directions générales. C’est avec fierté qu’elles ont accepté leurs nouvelles fonctions de représentation. La Côte-du-Sud brillera donc au niveau provincial.

Cette nomination les place au cœur d’un comité d’une grande importance, au sein duquel elles auront l’occasion d’élaborer la stratégie de communication provinciale, d’influencer les grandes orientations de communication, ainsi que de collaborer à l’organisation d’événements locaux, régionaux et provinciaux.

« Je me réjouis de notre opportunité de contribuer à ce comité provincial. C’est touchant de constater que notre expertise et notre expérience aient été reconnues par nos pairs. Je pourrai collaborer avec ma collègue à positionner le Réseau comme un incontournable au Québec dans l’accompagnement des entreprises et également partager mon réseau de contacts », a souligné Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

L’importance de disposer d’outils de communication au sein du Réseau des SADC et CAE est primordiale. Ceux-ci jouent un rôle crucial dans la diffusion des informations essentielles, le renforcement des liens au sein de la communauté d’affaires et le soutien aux initiatives entrepreneuriales. Ce comité revêt son importance pour le rayonnement de l’ensemble des SADC et CAE de la province, ainsi que pour la diffusion de l’information pertinente pour les entrepreneurs des quatre coins du Québec. (LOB)