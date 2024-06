Montmagny célèbre la fête du Canada

La fête du Canada sera de nouveau soulignée cette année à Montmagny par plusieurs activités proposées au centre-ville au cours de la journée du 1er juillet.

À partir de 9 h, les gens pourront accéder au marché aux puces sur la rue St-Jean-Baptiste. De 12 h à 16 h, le centre-ville s’animera avec des jeux gonflables, des amuseurs publics, du maquillage et des prestations musicales ambulantes offertes par les fanfares Les Diplomates et Les Éclairs de Québec. Un camion de pompiers sera sur place pour faire visiter les enfants tout comme deux camions de rue, soit Aile Camino et le Bar laitier Chouinard.

Du côté de la Maison sir Étienne-Paschal-Tâché, la cérémonie officielle se tiendra à 10 h avec le levé du drapeau et le partage du gâteau. En nouveauté cette année, un voyage dans les années 1860 sera proposé dans les jardins de la Maison Taché où la maîtresse de la maison recevra ses amies, Mmes Bourgeois et Couture, pour prendre le thé tout en discutant de la mode victorienne entre 10 h 30 et 16 h.

Pour les aînés, le duo Tandem se déplacera dans quelques résidences pour personnes âgées afin d’offrir des performances musicales.

Finalement, vers 21 h 15, des feux d’artifice seront lancés de la promenade du Bassin grâce à l’appui financier de la famille Grandisson de Canadian Tire.

Le comité organisateur de l’événement souhaite remercier l’appui des partenaires du milieu qui ont permis la tenue de célébrations malgré un budget qui aurait été grandement amputé par Patrimoine canadien.