La Ville de Montmagny souhaite recueillir l’opinion de ses citoyens concernant ses outils de communication numériques. Cette initiative vise à évaluer la qualité et la pertinence de ces outils afin d’identifier des améliorations potentielles et d’optimiser la diffusion d’informations municipales. Le sondage porte principalement sur le site Web municipal, les services en ligne, les infolettres et les médias sociaux.

Le formulaire est accessible au sur le site web de la Ville de Montmagny. En y participant, les répondants courent la chance de remporter un des chèques-cadeaux Montmagny disponible. La date limite pour remplir le sondage est fixée au 7 février 2025, à minuit.