Nouvel hébergement prêt-à-camper au Camping Pointe-aux-Oies

En plus d’offrir la location de trois yourtes et deux Gouttes d’Ô, le Camping Pointe-aux-Oies de Montmagny propose maintenant la location d’un véhicule récréatif (VR) tout équipé. Situé sur un terrain aménagé, ce nouvel hébergement est une alternative proposée aux visiteurs qui souhaitent vivre une expérience de séjour en VR sans tracas.

Offrant toutes les commodités nécessaires, dont une cuisine complète, un barbecue et une salle de bain avec toilette et douche, le VR peut accueillir quatre adultes ou une famille de cinq personnes (deux adultes et trois enfants).

« Nos prêts-à-camper sont très appréciés par notre clientèle. En fait, il faut s’y prendre à l’avance pour réserver un séjour tellement la demande est grande, surtout durant la période des vacances estivales. Le Camping a donc saisi cette occasion en ajoutant un véhicule récréatif à son offre d’hébergement », explique William Laberge, directeur du Camping Pointe-aux-Oies.

Depuis 2018, des formules « prêt-à-camper» sont offertes en location au Camping Pointe-aux-Oies. En effet, des yourtes et des habitations Gouttes d’Ô, sont disponibles pour ceux et celles souhaitant essayer le camping sans devoir se procurer et transporter tout le matériel nécessaire. (LOB)