On commémore les Filles du Roy à Cap-Saint-Ignace

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace se rappellera des Filles du Roy lors d’un événement spécial qui se tiendra le 14 septembre à 13 h 30 à l’ancien quai du gouvernement situé à la halte municipale de Cap-Saint-Ignace. Une plaque commémorative sera dévoilée et leur histoire sera racontée aux participants.

Rappelons que les Filles du Roy sont venues en Nouvelle-France entre 1663 et 1673 à des fins de colonisation. Elles ont donc participé à l’essor de plusieurs communautés en Côte-du-Sud, dont celle de Cap-Saint-Ignace. L’événement se tient dans le cadre des Journées de la culture 2025.