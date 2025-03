Plus de 11 000 $ pour le transport adapté

Le service de transport de personnes de la MRC de L’Islet souligne la réception d’un don de 11 408 $ de la part de l’organisme Transbélimont inc. de Montmagny. Le montant proviendrait de la dissolution de l’organisme et le conseil d’administration aurait pris la décision de le réinvestir dans une initiative pour le transport et l’autonomie des personnes handicapées.

Le montant servira à offrir le transport gratuitement aux participants des sorties spéciales de l’Association de loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud (ALPHIS) de Tourville ainsi que de Valorizaction – Horizon Soleil de Saint-Jean-Port-Joli. La MRC estime que le montant total du don devrait permettre d’assurer l’ensemble des déplacements spéciaux des usagers de ces deux organismes pour l’année 2025 via le service de transport adapté.