Plusieurs participants aux cafés scientifiques sur les soins de fin de vie

Cette série de cafés scientifiques a été organisée conjointement par les comités des usagers du CISSS de Chaudière-Appalaches, Ariane Plaisance chercheuse postdoctorale à la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales de l’Université du Québec à Rimouski et des organismes locaux ayant une mission en lien avec les personnes aînées. L’objectif principal était de sensibiliser les personnes aînées vivant en milieu rural à l’importance et à la complexité de la planification préalable des soins.

La planification préalable des soins est l’un des moyens de préparer sa fin de vie et celles de nos proches. La planification inclut le fait de s’informer sur les interventions de maintien des fonctions vitales, de discuter de ses valeurs et préférences et de documenter ses choix en utilisant divers moyens .