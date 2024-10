Plus de 220 personnes ont participé aux deux éditions du Forum Chaudière-Appalaches en transition : la santé à l’ère des changements climatiques. La première s’est tenue à Sainte-Marie le 19 septembre et la deuxième à Montmagny le 3 octobre. Les forums visaient à permettre à des gens du milieu municipal, ministériel, de la santé, scolaire et d’autres collaborateurs régionaux d’échanger sur les suites à prendre en vue de mieux se préparer face aux évènements climatiques actuels et futurs.

« On sent que les communautés sont prêtes à agir pour s’adapter au climat changeant, mais que ce n’est pas toujours évident de savoir par quel bout commencer. Des journées d’échanges comme celles-ci aident à y voir plus clair et à jeter les bases pour l’action », mentionne Josée Breton, directrice générale du CRECA.

Les événements ont été organisés par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) et le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).

Sur la photo : Charles-Olivier Fortier, conseiller cadre en lutte aux changements climatiques et développement durable, Anouk Bérubé, APPR en santé environnementale, Justine Roy, APPR en lutte aux changements climatiques et développement durable, Sébastien Provost, Organisateur communautaire, Josée Breton, directrice adjointe du CRECA et Mariève Rémillard, coordonnatrice de la TREMCA.