Près de 1 500 lb de déchets retirées des berges

L’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants a fait escale à Montmagny le 16 août pour une activité de nettoyage collectif des berges et nettoyage aquatique, en plus de mener de l’échantillonnage pour leur projet de recherche scientifique sur les matières résiduelles dans l’environnement.

Près d’une quarantaine de bénévoles se sont présenté pour l’activité qui a permis de retirer 1 459 livres de déchets sur les berges du Saint-Laurent près centre communautaire Espace citoyen. L’équipe a repéré un ancien site de dépotoir illégal dans les boisés qui bordent le fleuve et a ainsi retiré une importante quantité de métal et de verre. (LOB)