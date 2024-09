Près de 3 500 jeunes ont fréquenté le Carrefour Région Montmagny dans la dernière année

Le Carrefour Région Montmagny tenait son assemblée générale annuelle le 18 septembre dernier. La rencontre a notamment permis de mettre en lumière les projets visant à favoriser le retour aux études, l’employabilité et le développement personnel qui ont pour but d’encourager la croissance et le bien-être des jeunes et des adultes.

Dans la dernière année d’activité, 3 460 jeunes ont utilisé des services ou participé à des activités. Aussi, 241 individus se sont volontairement inscrits à un parcours socioprofessionnel.

L’assemblée a également permis de féliciter cinq jeunes pour leur persévérance et réalisations, soit Dylann Giasson, Valérie Girard, Émilie Carusi, Rémy Pilon et Alexis-David Ayotte.