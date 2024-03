La Tournée de films chasse et pêche avec l’équipe de Bête de Chasse était de passage au Centre des loisirs de Saint-Cyrille-de-Lessard les 8 et 9 mars derniers et environ 400 personnes ont assisté à l’une des deux représentations.

Les gagnants des grands prix de ces soirées sont Denis Cantin de Montmagny et Christophe Achy de Saint-Cyrille-de-Lessard, qui se sont mérité une arme à feu grâce à la collaboration du magasin Pronature L. Bouffard Sports de Montmagny.

Deux autres prix d’une valeur de plus de 1 200 $ ont été remportés par Marco Ouellet de Saint-Marcel et Dominic Gonthier de Saint-Fabien-de-Panet, soit un voyage de pêche pour deux personnes à la Pourvoirie Poulin de Courval à Saint-Fulgence. Depuis le premier arrêt de cette tournée à Saint-Cyrille-de-Lessard en 2001, plus de 12 000 $ en prix de participation auraient été remis dans la région.

L’OTJ de Saint-Cyrille tient à remercier ses bénévoles, les participants, les commanditaires, les commerces qui ont agi à titre de points de vente et les exposants qui étaient sur place.

Les deux soirées auraient généré environ 7 000 $ de profits. (LOB)