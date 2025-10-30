Une centaine de jardiniers dans L’Islet-Sud

Tout au long de l’été, plus d’une centaine de personnes auraient pris part à l’une ou l’autre des dix rencontres d’entretien et de récolte du jardin ou à l’une des 18 animations littéraires qui ont eu lieu dans les Jardins collectifs dans L’Islet-Sud. Les activités visaient à permettre aux participants de tous âges de faire des apprentissages, de développer des habiletés sociales, d’augmenter l’estime de soi, de briser l’isolement et de développer un sentiment d’appartenance. De plus, les légumes cultivés aux Jardins constituent un ajout alimentaire de proximité. Les patates, le kale, les potirons, les oignons, les courgettes et les carottes, entre autres, ont été partagés non seulement entre les personnes directement impliquées, mais également avec 33 familles ou personnes seules. Les récoltes ont aussi permis de nourrir les 200 élèves de l’école primaire de Saint-Pamphile en contribuant à la confection de deux collations qui avaient comme base les légumes du jardin.

La mise en place et l’animation des Jardins collectifs éducatifs sont une initiative issue du plan d’action de L’ÉcoRéussite de L’Islet-Sud et favorisent l’engagement des enfants dans la communauté. Alpaga de Saint-Pamphile et L’ABC des Hauts Plateaux sont aussi partenaires. Ces animations ont également été possibles grâce à l’implication financière de Richelieu Montmagny.