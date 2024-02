Remise de 40 hectares en Chaudière-Appalaches

La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) annonce l’octroi de près de 71 000 $ de l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire pour remettre en production des parcelles de terre en friche en culture.

En 2023, neuf entreprises de la région, dont quatre de Montmagny/L’Islet ont bénéficié de l’aide financière pour remettre en production des parcelles de terre en friche. En moyenne, chaque entreprise a traité 4,27 ha. La plus grande superficie était de 8,1 ha et la plus petite, de 2,09 h. Les fermes concernées sont:, La Ferme Rénile de Saint-Jean-Port-Joli, La Ferme Belancel de de Saint-Jean-Port-Joli, La ferme Dubé et Fils de L’Islet, La Ferme Leclerc de L’Islet.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette action qui se veut très pertinente dans notre volonté de présenter l’autonomie alimentaire comme moteur économique de notre région. La vitalité d’une région passe par l’occupation de son territoire et la remise en culture de terres en friche est l’une des trois priorités de l’Entente sectorielle qui nous unit, » d’expliquer Bruno Couture, directeur général de la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA).

L’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches est en vigueur pour la période 2021-2024. Avec une enveloppe de plus de 640 500 $, elle vise à soutenir le développement du secteur pour la région. Elle regroupe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la région et les 9 MRC et la Ville de Lévis. L’an dernier, 150 000 $ ont été ajoutés pour la mise en action de deux projets spécifiques: la remise en production des terres en friche et la diversification de l’agriculture et des pratiques agricoles. (LOB)