La Ville de Montmagny relancera le service de balades en triporteur au printemps 2025 grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, de la Résidence des Bâtisseurs – Mgr Deschênes et de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance. Cette initiative permettra de diversifier l’offre de loisirs destinés aux personnes aînées tout en favorisant les rencontres intergénérationnelles.

Au cours de l’été 2023, ce sont près d’une centaine de balades qui ont été offertes gratuitement aux aîné(e)s de 55 ans et plus. Grandement appréciée des usager(-ère)s, l’activité a permis à plus de 150 citoyen(ne)s de sortir à l’extérieur et de sillonner les différents espaces publics et parcs. En plus de stimuler tous leurs sens, cette promenade était l’occasion de discuter avec un pair ou avec les jeunes conducteur(-trice)s. L’expérience offerte à compter du printemps 2025 sera similaire à celle de 2023. Le service sera entièrement opéré par l’équipe de Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité.