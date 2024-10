La Semaine Nationale d’Action Communautaire Autonome (SNACA) 2024 se déroulera du 21 au 25 octobre 2024, rassemblant citoyennes, citoyens ainsi que des organisations et groupes communautaires à travers tout le Québec. L’objectif de cette semaine est de valoriser le travail accompli par les divers organismes d’action communautaire autonome et de rendre hommage aux travailleurs et bénévoles de ce secteur.

Sous le thème « Nous sommes communautaires autonomes », la SNACA 2024 mettra en lumière des actions innovantes et des solutions durables qui répondent aux défis sociaux et économiques actuels.

À l’échelle locale, les MRC de Montmagny et de L’Islet abritent de nombreux acteurs engagés dans l’action communautaire, avec environ 35 organismes qui se définissent comme communautaires autonomes.

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet tient à reconnaître le travail et le dévouement de ses 50 membres. « C’est avec conviction que le milieu communautaire des MRC de Montmagny et de L’Islet défend des valeurs de justice sociale et d’autonomisation des acteurs collectifs », soulignent Marion Perreault et Guy Drouin, à la codirection de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. (LOB)