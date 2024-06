Sensibiliser à la lutte contre la maltraitance des aînés

Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés qui a lieu le 15 juin, le Comité des usagers, le Centre d’action bénévole et l’AQDR des MRC de Montmagny et L’Islet ont présenté simultanément des kiosques d’information pour sensibiliser la population du territoire. En tout, plus de 700 personnes ont pu être informées sur le sujet par les intervenants des organismes. Les responsables des kiosques ont aussi distribué un journal sur la bientraitance produit par le Comité d’activités de sensibilisation Bientraitance – Chaudière-Appalaches et des dépliants d’information en plus de répondre aux questions, écouter les témoignages et offrir du soutien aux personnes qui en ressentaient le besoin.