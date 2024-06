Succès pour les « Tables tournantes » de la CCIM

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) a tenu son troisième réseautage « Tables Tournantes speed dating » au Restaurant L’Amiral de Berthier-sur-Mer avec 28 participants le 13 juin dernier. Le but de cet événement était que les entreprises et leurs propriétaires apprennent à se connaitre afin de potentiellement développer des partenariats d’affaires.

Les administrateurs Isabelle Blais et Éric Lamirande qui ont travaillé sur cet événement se sont dits satisfaits du succès de ce projet. (LOB)