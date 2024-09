Terra Terre veut connaitre vos habitudes en compost

Terra Terre Solutions écologiques invite les gens des municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Damase-de-L’Islet, Sainte-Félicité, Sainte-Louise, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Roch-des-Aulnaies et Tourville à participer à une enquête sur les habitudes de compostage.

Cette activité fait partie d’un projet qui vise à tracer un portrait, le plus précis possible, sur la réalité des citoyens face à la gestion de leurs matières organiques par compostage. Cette enquête est réalisée dans les huit municipalités qui ont opté pour la distribution de composteurs en bois. Alors, dans le but d’optimiser les services et de connaître les besoins, les municipalités souhaitent maintenant inciter leurs citoyens à répondre à un questionnaire qui leur donnera la possibilité de gagner des prix de 250 $ d’épicerie. Une version papier du questionnaire sera distribuée dans les foyers. Une fois complété, celui-ci devra être rapporté à son bureau municipal d’ici le jeudi 17 octobre inclusivement. Le questionnaire est aussi disponible en ligne à l’adresse https://forms.office.com/r/dc0vvR25TA.