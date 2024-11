« Ton patelin sous le sapin ! » pour favoriser l’achat local

Bien que la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) se fait une mission de parler de l’achat local tout au long de l’année, la période des fêtes est un moment idéal pour en parler de façon encore plus soutenue. C’est pourquoi la CCKL revient cette année avec une campagne d’achat local sous le thème « Ton patelin sous le sapin ! » du 18 novembre au 20 décembre 2024.

Les certificats de la CCKL sont devenus une véritable monnaie locale et un magnifique cadeau à remettre à ses employés, sa famille et ses amis. Rappelons que grâce à l’utilisation des certificats d’achat régional, c’est près de 600 000$ qui ont été dépensés dans la région et chez les membres de la CCKL, uniquement. C’est pourquoi les entreprises membres de leur Chambre locale ont le privilège d’être les seuls à pouvoir accepter les certificats et peuvent bénéficier de l’achalandage que créent les certificats dans les entreprises locales.

En cette période des fêtes, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet vous rappelle qu’en choisissant d’acheter chez nous, vous soutenez directement les entreprises de notre région, vous renforcez l’économie locale, vous aidez à préserver des emplois et vous contribuez à réduire l’empreinte écologique en limitant les transports. C’est un beau cadeau collectif à se faire. (LOB)